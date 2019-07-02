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  3. Marsilya Teknik Direktörü Andres Villas-Boas, Dorukhan Toköz'ün transfer edilmesini istedi

Marsilya Teknik Direktörü Andres Villas-Boas, Dorukhan Toköz'ün transfer edilmesini istedi

Marsilya Teknik Direktörü Andres Villas-Boas, Dorukhan Toköz'ün transfer edilmesini istedi

Marsilya'da yeni göreve başlayan Portekizli çalıştırıcı Andre Villas Boas, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rudi Garcia ile yolların ayrılmasının ardından Andre Villas Boas’la iyi bir kadro oluşturmak isteyen Marsilya’da orta saha hattının olduğu gibi değişeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 5.olarak Şampiyonlar Ligi’ne kalamayan Fransız temsilcisi büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, ‘Gök mavililerin’ başarısız geçen sezonun ardından en az 5 futbolcusuyla yollarını ayıracağı öğrenildi.

VİLLAS BOAS DORUKHAN’I İSTİYOR

Sürekli skandal olaylarla adı anılan Adil Rami, Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan Luis Gustavo, takıma geldiği süreç içerisinde kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Valere Germain ve Sevilla’nın ısrarla istediği Ocampos’la vedalaşmaya hazırlanan Villas Boas’ın orta saha bölgesini de gözden geçirdiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş’ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz’ü istediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 12’DEN AŞAĞI BIRAKMAYACAK

Strootman, Maxime Lopez ve Gustavo Gomez’den beklenen skor katkısını alamayacağını anlayan Portekizli çalıştırıcının Dorukhan Toköz için Zubizareta’ya talimat verdiği anlaşılırken, siyah beyazlı kulübün bu transfer için en az 12 milyon Euro fiyat belirlediği ifade edildi.

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