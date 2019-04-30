Marsilya, Mitroglou'yu istemiyor

Galatasaray'ın Marsilya'dan devre arasında kiraladığı Kostas Mitroglou şu ana beklenen performansı sergileyemedi. Sarı kırmızılıların, 1,5 yıllığına kiraladığı futbolcuyu sezon sonunda göndermenin yollarını aradığı iddia edilmişti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya'nın da Yunan golcüyü kadroda tutmaya niyeti yok.

Galatasaray'ın 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladığı Kostas Mitroglou'nun sezon sonunda göndermek istediği iddia edildi. Yunan golcünün beklentilerin altında kalması nedeniyle Galatasaray'ın sözleşmesini ipta etmek istediği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberde ise Marsilya'nın da golcü oyuncuyu kadroda düşünmediği ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2020 yılından önce tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmayacak.

YUNAN GAZETECİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Le Phoceen sitesinin haberine göre iddiaları yorumlayan Yunan gazeteci Alain Anastasakis: "Galatasaray'ın Mitroglou'nu geri göndereceği konusunda tutarlı bir kaynak yok. Galatasaray Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshederse bunun tamamen fiziksel nedenlerden dolayı olacağını düşünüyorum. Bosna Hersek maçında uyluğundan yeniden sakatlandı ve 1 hafta oynayamadı." dedi.

(Futbol Arena)