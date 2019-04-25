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  3. Markus Weinzierl'in Ozan Kabak'ı farklı mevkilerde kullanması Almanya'da tartışma konusu oldu

Markus Weinzierl'in Ozan Kabak'ı farklı mevkilerde kullanması Almanya'da tartışma konusu oldu

Markus Weinzierl'in Ozan Kabak'ı farklı mevkilerde kullanması Almanya'da tartışma konusu oldu

Stuttgart teknik direktörü Markus Weinzierl'in Ozan Kabak'ı asıl mevkisinin dışında oynatması tartışma konusu oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan ve oynadığı futbolla kendisine Bayern Münih kapılarını açtığı iddia edilen Ozan Kabak çıktığı 12 maçta 3 gol atma başarısı gösterse de genç yeteneğin oynadığı pozisyon tartışma konusu oldu.

Galatasaray’da defansın ortasında görev alan ve oynadığı maçlarda bir hayli dikkat çeken Ozan’ın Stuttgart’ta üçlü defansın sağında oynaması 19 yaşındaki oyuncuyu olumsuz yönde etkilerken, milli futbolcunun Ausburg karşılaşmasında ön liberoda denenmesi futbolseverleri çok şaşırttı.

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6-0 biten maçta Kempf, Pavard ve Baumgartl ile oluşan defans hattının önünde oynayan Ozan Kabak gerçek mevkisi dışında farklı yerlerde denenirken, tecrübeli teknik direktör Markus Weinzierl’ın sıra dışı tercihleri tartışma konusu yarattı. BundesLiga’da şu anda Play-Out potasında olan ve Schalke’nin 6 puan gerisinde kalan Stuttgart, 31.haftada B.Mörchengladbach’ı evinde davet etmeye hazırlanırken Weinzierl’ın bu maçtaki Ozan Kabak kararı merakla bekleniyor.

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