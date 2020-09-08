Marko Livaja, Fenerbahçe'yle görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanladı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de AEK forması giyen Hırvat futbolcu Marko Livaja olmuştu. Forvet ve forvet arkasında oynayabilen Livaja, Yunan basınına açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe hakkında konuştu.
“FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM”
Livaja, 'Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK'nın arkasından iş çevirmem. Böyle oyunlar oynamam. Bu takıma ve başkanına büyük saygı duyuyorum.' sözlerini kullandı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak AEK'nın yüksek bonservis ücreti istemesiyle transfer görüşmelerin tıkandığı belirtiliyordu.
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