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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 13:37
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Marko Livaja, Fenerbahçe'yle görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanladı

Marko Livaja, Fenerbahçe'yle görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanladı

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Hürriyet

Adı Fenerbahçe'yle anılan AEK'nın 27 yaşındaki golcüsü Marko Livaja, Sarı-Lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hırvat forvet, “Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK'nın arkasından iş çevirmem” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de AEK forması giyen Hırvat futbolcu Marko Livaja olmuştu. Forvet ve forvet arkasında oynayabilen Livaja, Yunan basınına açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

“FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM”

Livaja, 'Fenerbahçe ile görüşmedim. AEK'nın arkasından iş çevirmem. Böyle oyunlar oynamam. Bu takıma ve başkanına büyük saygı duyuyorum.' sözlerini kullandı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak AEK'nın yüksek bonservis ücreti istemesiyle transfer görüşmelerin tıkandığı belirtiliyordu.

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