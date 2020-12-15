Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i kadrosuna katıyor.

Son yılların en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko bir nebze de olsa yaralarını sarmak için kadrosunu takviye etmek istiyor. Barcelona'dan ayrılık aşamasında olan Thomas Huertel ile temaslara başlayan Fenerbahçe Beko asıl sürprizini ise Marko Guduric ile yapmaya hazırlanıyor.



FENERBAHÇE NEFES KADAR YAKIN

Mozzart Sport'ta yer alan habere göre; Memphis ile olan sözleşmesini feshederek yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Marko Guduric, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Memphis ile sezon sonuna kadar sözleşme opsiyonunu alarak Fenerbahçe'de forma giymeye hazırlanan Sırp yıldız, Memphis'te yıllık 2.7 milyon dolar kazanıyor ve Memphis'in sözleşmesini fesh etmesi demek bir anlamda Guduric'in bu ücretin de tamamını alması anlamına geliyor.

MAR İLE BAŞLAYAN, O İLE BİTEN

Guduric'in 2.7 milyon dolarlık sözleşmesinden çıkmadan Sırp yıldızı, Fenerbahçe'ye göndererek maliyeti ortadan kaldırmak isteyen Memphis, bu durumu oyuncu ile görüştü ve Fenerbahçe'ye de iletti.

The Athletic'in köşe yazarı ve Memphis'teki basketbol operasyonlarının eski başkan yardımcısı John Hollinger de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada adı "Mar" ile başlayan ve "o" ile biten bir oyuncuyla kulübün ayrıldığını duyurmuştu.