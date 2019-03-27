Marko Grujic'ten Galatasaray açıklaması

Liverpool'dan Hertha Berlin'e kiralık olarak transfer olan Marko Grujic, Alman basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kendisini istediği şeklindeki soruya da yanıt veren Marko Grujic, Liverpool'un göndermesi halinde Hertha Berlin'de oynamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Liverpool'da Hertha Berlin'e transfer olan ve adı Galatasaray ile anılan Marko Grujic, geleceği hakkında konuştu. Alman basınına konuşan genç futbolcu, "Galatasaray ve Lazio seni istiyor. Liverpool seni göndermek isterse Hertha'da kalmak ister misin?" sorusuna, "Hertha Berlin benim favori takımının. Burada mutluyum ve uzun süre kalmak isterim. Eğer Liverpool beni göndermek isterse ve Hertha Berlin de teklif yaparsa burada kalmak isterim." dedi.

(Futbol Arena)