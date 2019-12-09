Marius Sumudica'dan olay hareket

Son düdüğün çalmasının ardından Konyaspor taraftarıyla tartışma yaşayan Sumudica, tribünlere dönerek, “Kümeye” işareti yaptı.

Rumen hoca maç sonunda bu konuda konuşurken, kenarda kendisinin yaşadıklarını kim yaşasa aynı hareketleri yapacağını dile getirdi.

Sumudica bu konuşmanın ardından Konyaspor taraftarının kendisine yaptığı hareketleri basın açıklamasında beden dili ile göstererek neden bu hareketlerin görülmediğini sordu.

(Fanatik)