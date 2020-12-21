Marius Sumudica'dan Caner Erkin itirafı

Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi nasıl mağlup ettiğini anlattı. Tecrübeli hocanın Caner Erkin itirafı ise dikkat çekti.

Gaziantep Futbol Kulübü hocası Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi nasıl mağlup ettiğini anlattı.

"TAKTİKSEL OLARAK MÜKEMMELDİK"

Çok iyi oynadık. Fenerbahçe’yi uzun süredir takip ediyordum ve neler yapacağını biliyordum. Taktiksel olarak mükemmeldik. İlk yarı rakibe 1 şut attırdık. 2. yarı şans bulmaları normaldi, sonuçta büyük takım baskısı olacaktı. Bunun üzerine 5-3-2’den, 5-4-1’e geçtik. Orta sahayı kalabalık tuttuk ve kazandık.



"KOŞU ALANLARINI KAPATTIK"

Erol Bulut arkadaşım ve eleştiremem. Ancak Caner Erkin’i 11’de göremeyince çok mutlu oldum. Caner çok iyi bir sol bek ve sürekli hücuma top getiriyor, daha fazla katkı sağlıyor. Caner girince, Thiam’la da forveti çiftlediler. Bunun üzerine ortayı kapatıp, bir oyuncumuzu Caner’in üzerine oynayarak, onun koşu ve orta alanlarını kapatmaya çalıştık.



"KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Bütün maçları kazanmak istiyorum ama büyük takımları yenince daha fazla tatmin oluyorsunuz. 1.5 yıldır görevinin başında bu ülkede çalışan kaç tane yabancı hoca var? Merak ediyorum. Bir yabancı hoca olarak büyük takımı yenmek kolay bir iş değil.



"ARTIK BİRAZ DEĞİŞTİM"

Geçmiş maçlarda hatalarım oldu ve bunları tekrarlamak istemiyorum. Biraz değiştim. Ancak oyuna olan agresifliğim ve futbola bakış açım asla değişmez. Sahada ve idmanlarda yine savaşacağım ama Türkiye’de daha ciddi olmanız gerekiyor.



"BİR GÜN KAYBEDECEĞİZ..."

Onlara olumlu ve olumsuz her şeyi söylüyorum. Bana inanıyorlar. 22 maçtır gol atıyoruz. Namağlup serilerimiz var. Bir gün elbette kaybedeceğiz ama bu dengeyi ve istikrarı sağlamak çok önemli. Kasımpaşa ve Alanya’dan 6 ya da en az 4 puan alırsak, 2020’yi ilk 2’nin içinde bitirebiliriz. Performansımız, 3-5-2’nin doğru olduğunu gösteriyor. Bunu beklerde sağ kanatta oynayabilen Olkowski ve asıl yeri sol kanat olan Güray’la yapıyoruz.



"5 DAKİKADA İKNA ETTİM"

Mirallas’ın yanı sıra Maxim’i zaten Romanya’dan tanıyordum. 5 dakika konuştuk ve onları Antep’e gelmeye ikna ettim. Takımdaki herkese çok yakınım. Yedek kulübemiz de kuvvetli. Savaşan ve iyi durumda olan 11’e gireceğini biliyor. Daha önce belki de sırt çevrilen Kenan, Muhammet gibi oyuncularımız harikalar. Bundan sonrası ise benim sırrım. Takım benim için de oynuyor. Onları çok seviyorum.



"PEKİ KABUL EDECEK MİYİM?"

Kontratım sezon sonunda bitiyor ve başkanımız, ‘Mart ya da Nisan gibi konuşacağız’ diyor. Önceliğim şu an sözleşme değil, sonuçlar. Ancak ligde 4. sıradasınız, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları yeniyor, uzun süredir kaybetmiyorsanız ve başkanınız bunları söylüyorsa; bu bana haksızlık. Ayrıca uzatma kararı aldıklarında, peki ben teklifi kabul edecek miyim? Daha fazla yorum yapmak istemiyorum.

