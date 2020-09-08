  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 10:06
  • |
  • Son Güncelleme:

Marius Sumudica, sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılacağını açıkladı

Marius Sumudica, sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılacağını açıkladı

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Suudi Arabistan liginden teklif aldınız, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sumudica, kendisine bir teklif geldiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

Rumen teknik adam, Suudi Arabistan ekibi El Shabab'ı çalıştırdığı dönem takımın ligi 5. sırada bitirdiğini ve orada bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımla burada kurduğum bir takım var. Onları bırakıp gitmek, yani onları terk edermiş gibi... olmaz. Gerçekten aldığım teklif burada aldığım rakamlardan kat ve kat yüksek ama onları asla yüzüstü bırakıp gitmek istemiyorum. Bu şehre, kulübe ve oyuncularıma çok büyük bir saygım var. Eğer gitmek istersem serbestçe çıkabilirim buradan. Kontratımda özel bir madde var onu kullanabilirim. Kendimi motive etmek için parayı kullanmak istemiyorum. Benim için ilk sırada para yok. Başkanımla yönetimle konuştum ben burada 2 sene çalışmak istediğimi söyledim ve onlara söz verdim. Kontratımın bitmesini bekliyorum. Eğer ligin sonunu getirebilirsem kontratımı da bitirip takımdan ayrılacağım. Çünkü kontratım sezon sonunda bitiyor."

- "ÇOK ZAYIF BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİK"

Sumudica, takımın kamp döneminde iyi bir hazırlık süreci geçirmediğini ifade etti.

Galatasaray maçına hazırlanırken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun takım üzerinde olumsuz hava oluşturduğu için verimli bir hazırlık süreci geçirmediklerini aktaran Sumudica, "Çok zayıf bir hazırlık süreci geçirdik. Elimizde şartlar ve olanaklar yoktu. Çok büyük bir karışıklık oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU SENE ZOR OLACAK"

Sumudica, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ettiklerini, maçın zorlu geçeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçı bizim için çok zor bir maç olacak. Geçen sezon pandemiden sonraki performansımızdan çok uzağız. Çok zor bir maç olacak, hiçbir şey hakkında söz veremem. Bizim için çok zor bir sezon olacak. Ligi ilk sekizde bitirmek gerçekten çok zor. Eğer taraftarımızın veya yönetimimizin böyle düşüncesi varsa gerçekten çok büyük bir yanlış içindeler. Bu sene geçen seneden daha çok zor olacak. Kimseye yalan söylemek istemiyorum çünkü oyuncularımı tanıyorum. Oyuncularım kafa olarak da hazır değiller kafalarında sıkıntı var."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye
17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti
'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı
Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş
Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı
Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı

Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar
Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar

Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı

Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.

Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı
Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı

Daha sezon başlamadan ayrılacağını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.