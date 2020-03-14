Marius Sumudica: Oyuncularım bunun bedelini ödeyecekler

Karşılaşmanın ilk 30-35 dakikasını iyi oynadıklarını anlatan Sumudica, "Bu anlarda topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten. Maç da bu golle bitti." diye konuştu.
Oyuncularını eleştiren Sumudica, şunları söyledi:
"Oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyorlar. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava durumunu kontrol ettik. Sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar plastik diş kramponla oynamayı tercih ettiler. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün, oyuncularının maaşlarını geciktirmemek için gününde ödeme yapıyorlar. Primlerini zamanında ödüyorlar. Ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda."
Maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili soru üzerine Sumudica, müsabakaların antrenman gibi olacağını ifade etti. Oyuncuların motive olamayacağını savunan Sumudica, "Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız. Hayatlar daha önemli. Buna saygı göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
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