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  3. Marius Sumudica: Ben Zidane değilim

Marius Sumudica: Ben Zidane değilim

Marius Sumudica: Ben Zidane değilim

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sumudica, kendilerinden daha iyi bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.

Forvetsiz maça çıktıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Oyunu 1,70 boyundaki iki uç oyuncuyla tamamladık. Muhammet Demir ve Muğdat Çelik sakat. Henüz 20. dakikada Kayode, 'Beni değiştirin' diye kenara işaret ediyor. Maça dörtlü defansla başladım, rakibimiz ise üç stoperle başladı. Ben takımı üç stoperle oynattığım zaman herkes bana karşıydı. İkinci yarıda üçlüye döndük ve daha iyi oynamaya başladık. Bununla beraber fırsatlar da yakaladık. Daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibimizin İspanya'da 6-0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin piyasa değeri ortada, bizimki de ortada. Bizden kat kat daha değerli bir takım vardı karşımızda."


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