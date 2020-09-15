Mario Mandzukic Fenerbahçe'de! Yıldız golcünün sözleşmesi hazırlanıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 34 yaşındaki Mario Mandzukic ile her konuda anlaşmaya vardı. Son ayrıntıların görüşüldüğü Hırvat forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.
AL DUHAIL’DE 7 MAÇTA 1 GOL
2019-2020 yılında Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic 7 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi.
Hırvat milli oyuncu daha önce kariyerinde Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb formaları giymişti.
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