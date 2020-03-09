Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlığının ardından formayı kaptı. Emre ise yedekti...

AKŞAM

SÜPER Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan G.Saray’da Mario Lemina sürprizi yaşandı. Sakatlığını atlatan Gabonlu oyuncuyu kafileye dahil eden Fatih Terim, ilk 11’e de yazdı. Malatya maçında sakatlanan Lemina F.Bahçe ve G.Birliği maçlarını kaçırırken; dönüş tarihi için en erken Beşiktaş derbisi gösteriliyordu. 26 yaşındaki futbolcuyu Seri ve Ömer Bayram’ın yanına yazan Fatih Terim, Belhanda ile Emre Akbaba’yı da kulübeye koydu. Terim, Lemina kararı ile ilgili “Lemina, bizim için önemli bir oyuncu. Onun eksikliğinde sorun yaşamamamız sevindiriciydi” dedi.