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  3. Mario Lemina performansıyla yine hayal kırıklığı yarattı

Mario Lemina performansıyla yine hayal kırıklığı yarattı

Mario Lemina performansıyla yine hayal kırıklığı yarattı

Abdullah Avcı'nın veto ettiği Mario Lemina, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı.

TM Dijital Haber Merkezi

İlk olarak Kasımpaşa maçında sahaya çıkan ve aslında oyuna iyi başlamasına rağmen 30.dakikada mide rahatsızlığı sebebiyle yerini Ömer Bayram’a bırakan Lemina, daha sonra Club Brugge ve Malatyaspor karşılaşmalarında görev almıştı.

LEMİNA PİŞMANLIK YARATTI

Club Brugge maçında vasatın altında kalan ve genelde kaptırdığı topları geri almakla meşgul olan Mario Lemina, dün de kötü bir performans sergilerken 26 yaşındaki orta sahanın bir de net gol pozisyonundan yararlanamaması taraftarları kahretti. Ömer Bayram’ın sol beke çekilmesiyle Nagatomo’nun yerine oyuna dahil olan Lemina basit top kayıplarının yanı sıra kondisyon eksikliğiyle göze çarparken, tecrübeli futbolcunun takımını neredeyse 1 kişi eksik oynatması kendisine olan güveni azalttı.

ABDULLAH AVCI ŞİMDİLİK HAKLI ÇIKTI

‘Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok’ açıklamasıyla Abdullah Avcı’yı şimdilik haklı çıkaran Gabonlu oyuncu Fenerbahçe derbisi öncesi iyi sinyaller vermezken, Terim’in önümüzdeki hafta orta sahayı Seri, N’Zonzi, Ömer Bayram’dan kuracağı tahmin ediliyor. Oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken Lemina kendisine atılan ‘Go Home’ mesajlarına ‘Başımızı kaldırmalı ve önümüze bakmalıyız’ yanıtını vermişti.

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