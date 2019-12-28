Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mario Lemina: 2. yarı daha iyi olacağım

Mario Lemina: 2. yarı daha iyi olacağım

Mario Lemina: 2. yarı daha iyi olacağım

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Lemina, "Sezon başında gol atmakta ve galibiyet almakta zorlanıyorduk. Bu maçla birlikte 2020'nin iyi başlayıp, iyi bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği sakatlıklar için konuşan Gabonlu oyuncu, "Çok önemli sakatlıklar geçirmedim ama bazı sakatlıklarım uzun sürdü. Şimdi iyi dinleneceğim ve 2. yarıya daha iyi başlayacağım" dedi.


'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
MasterChef'te Güzide'nin sırrı ortaya çıktı
11 yıl sonra ilk paylaşım!
<p>Kentte çömlekçilikle uğraşan Karavul ailesi yaklaşık 40 yıl önce soyadlarını Çömlekçioğlu olarak

Soyadında Taşıdığı Mesleğini Gelecek Nesillere Aktarmak İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı

Zaman yolcusunun kehanetleri kan dondurdu