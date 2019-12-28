Mario Lemina: 2. yarı daha iyi olacağım

İyi oynadıklarını belirten Lemina, "Sezon başında gol atmakta ve galibiyet almakta zorlanıyorduk. Bu maçla birlikte 2020'nin iyi başlayıp, iyi bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği sakatlıklar için konuşan Gabonlu oyuncu, "Çok önemli sakatlıklar geçirmedim ama bazı sakatlıklarım uzun sürdü. Şimdi iyi dinleneceğim ve 2. yarıya daha iyi başlayacağım" dedi.