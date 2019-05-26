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  3. Mario Balotelli, Marsilya'ya veda etti

Mario Balotelli, Marsilya'ya veda etti

Mario Balotelli, Marsilya'ya veda etti

Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Marsilya'ya sezonun devre arasında transfer olan Mario Balotelli, Fransa Ligue 1 ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kariyerine farklı bir kulüpte devam edeceğini duyurdu.

Balotelli, "Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Teknik heyete, çalışanlara, oyunculara, yöneticilere ve birlikte olduğumuz herkese teşekkür etmek istiyorum. Gelecek yıllar için şans dilerim" sözleriyle veda etti.

Marsilya'da sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan 28 yaşındaki santrfor, 8 gol attı.

(Sporx)

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