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  3. Mario Balotelli için en ciddi teklif Beşiktaş'tan

Mario Balotelli için en ciddi teklif Beşiktaş'tan

Mario Balotelli için en ciddi teklif Beşiktaş'tan

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia'dan ayrılmak isteyen Balotelli ile ilgilenen kulüplerin başında Beşiktaş'ın geldiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia'dan ayrılmak isteyen Balotelli ile ilgilenen kulüplerin başında Beşiktaş'ın geldiği belirtildi. Transfermarketweb'de yer alan habere göre bu sezon ırkçılığa maruz kalan Balotelli, Brescia'dan ayrılmayı düşünüyor. Golcü futbolcu için en ciddi taliplinin de Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği ve Balotelli'nin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.

(Fotomaç)


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