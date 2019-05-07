Mariano'nun ayrılması zor

AKŞAM

ASLAN’DA bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Mariano hakkında ülkesi Brezilya’da transfer iddiası ortaya atıldı. Flamengo’nun ardından Sao Paulo ile ismi anılan futbolcunun Türkiye’den ayrılmasının kolay olmayacağı vurgulandı. Brezilya basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberde Mariano için Sao Paulo’nun istekli olduğu ve sezon sonunda girişimde bulunacağı öne sürülmüştü.

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Futebo Latino’da yer alan haberde Mariano’nun Galatasaray’da başarılı bir performans sergilediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bu performansı nedeniyle kulüp tarafından kadroda tutulacağı ve takımdan ayrılmasının kolay olmayacağı belirtildi. 2017’de 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla’dan Galatasaray’a transfer olan Mariano, bu sezon 36 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Cim-Bom’la mukavelesi önümüzdeki sezonun ardından tamamlanacak. Ancak yönetim, yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatabilir!..