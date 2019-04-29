Mariano'dan maçın hakemine tepki

Diagne'nin penaltı pozisyonu öncesinde ofsayt olmadığını söyleyen Mariano, "Alanyaspor'a ve Josef Sural'ın ailesine baş sağlığı diliyorum. Pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Hakem konuşmak istemiyorum ama Diagne'nin pozisyonunda ofsayt yoktu. VAR'a gidip bakabilirdi. Yine her şey bizim elimizde. Kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"UMARIM ALEYHİMİZE HATALAR AZALIR"

Hakem hatalarının gelecek haftalarda azalmasını umduğunu söyleyen Brezilyalı, "Buraya gelirken lider olmaya düşünüyorduk. Oynadık, mücadele ettik ama aleyhimize hataların azalması lazım. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, kritik haftalara girdik. Umarım bundan sonra aleyhimize olan hatalar minimuma iner." ifadelerini kullandı.