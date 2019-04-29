Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9509
  • 6,664
  • 244.778
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mariano'dan maçın hakemine tepki

Mariano'dan maçın hakemine tepki

Mariano'dan maçın hakemine tepki

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Mariano hakem kararlarını eleştirdi.

Diagne'nin penaltı pozisyonu öncesinde ofsayt olmadığını söyleyen Mariano, "Alanyaspor'a ve Josef Sural'ın ailesine baş sağlığı diliyorum. Pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Hakem konuşmak istemiyorum ama Diagne'nin pozisyonunda ofsayt yoktu. VAR'a gidip bakabilirdi. Yine her şey bizim elimizde. Kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"UMARIM ALEYHİMİZE HATALAR AZALIR"

Hakem hatalarının gelecek haftalarda azalmasını umduğunu söyleyen Brezilyalı, "Buraya gelirken lider olmaya düşünüyorduk. Oynadık, mücadele ettik ama aleyhimize hataların azalması lazım. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, kritik haftalara girdik. Umarım bundan sonra aleyhimize olan hatalar minimuma iner." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
Yılmaz Vural bugün Hat-Trick´e konuk oluyor! Fenerbahçe´den teklif aldı mı? Gönlünden geçen takım ha

Yılmaz Vural Hat-Trick´te!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Bu mahalleye anahtarı olmayan giremiyor