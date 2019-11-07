Mariano ve Nagatomo'nun Real Madrid maçı performansı takımı adeta 9 kişi bıraktı

TM Dijital Haber Merkezi

Dün gece Real Madrid karşısında 15 dakikada kalesinde 3 gol gören Galatasaray’da futbolcuların sergilediği performanslar artık değerlendirmeye bile alınmazken, Fatih Terim’in yaptığı kadro mühendisliği de tecrübeli teknik adamı hedef haline getirdi.

HEM YAŞ HEM DE FİZİK OLARAK ÇOK GERİDELER



2 sene şampiyon olan Galatasaray’da bazı futbolculara teşekkür edilmemesi ve 1 sene daha yaşlanan oyuncuların görmezden gelinmesi teknik heyetin hanesine eksi olarak yazılırken özellikle sezon başında kadro planlaması yapılırken Mariano – Nagatomo ikilisine bel bağlanması Fatih Terim’in topa tutulmasına neden oldu.

YAPILAN ŞAHSİ HATALAR DA CABASI



Yaşları 33 olan Nagatomo ve Mariano’nun fizik olarak bitik durumda gözükmesi Galatasaray’ı bu bölgelerde bunalıma sokarken, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı kanat beklerine sahip olma istatistiği ise taraftarları resmen kahretti. Dün gece Hazard – Rodrygo ikilisinin topla içeriye girmelerine engel olamadıkları gibi yaptıkları kişisel hatalarla saç baş yolduran Nagatomo – Mariano ikilisinin uzun süre forma yüzü göremeyeceği belirtilirken, Fatih Terim’in Ocak ayında sağ bek ve sol bek mevkilerinde gençleşmeye gideceği ifade edildi.



İşte Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların sağ bek ve sol bek yaşları…



PSG



Bernat: 26

Dagba: 21



Club Brugge



Ricca: 24

Odilon: 18



Liverpool



Arnold: 21

Milner: 33



Genk



Lucumi: 21

Cuesta: 20



Napoli



Di Lorenzo: 26

Rui: 28



Salzburg



Wöber: 21

Pongracic: 22



Barcelona



Semedo: 25

Alba: 30



B.Dortmund



Hakimi: 21

Schulz: 26



İnter



Skrinar: 24

Godin: 33



Zenit



Smolnikov: 31

Santos: 25



Leipzig



Halstenberg: 28

Mukiele: 22



Lyon



Dubois: 25

Kone: 24



Benfica



Grimaldo: 24

Tavares: 18



Chelsea



Azpilicueta: 30

Alonso: 28



Ajax



Tagliafico: 27

Mazraoui: 21



Valencia



Was: 30

Gaya: 24



Lille



Gabriel: 28

Soumaoro: 27



Dinamo Zagreb



Cathreine: 30

Peric: 25



S.Donetsk



İsmaily: 29

Dodo: 20



L.Moskova



Ignatjev: 32

Rybus: 30



Juventus



Sandro: 28

Danilo: 28



B.Leverkusen



Weiser: 25

Wendell: 26



Atletico Madrid



Lodi: 21

Arias: 27



Slavia Prag



Boril: 28

Coufal: 27



Galatasaray



Nagatomo: 33

Mariano: 33