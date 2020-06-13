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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:11
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Mariano ve Emre Akbaba 'dalya' demeye hazırlanıyor

Mariano ve Emre Akbaba 'dalya' demeye hazırlanıyor

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Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ve Mariano Filho, Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçta "dalya" demeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki milli futbolcu Emre Akbaba, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alması durumunda kariyerinde 100. Süper Lig maçına çıkacak.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Brezilyalı Mariano Filho ise müsabakada şans bulması halinde sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçını oynayacak.

- Emre Akbaba 99 lig maçında 24 gol attı

Emre Akbaba, Süper Lig kariyerinde daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 24 kez ağları havalandırdı.

Orta sahada görev yapan milli futbolcu, Antalyaspor'da 8, Aytemiz Alanyaspor'da 66, Galatasaray'da da 25 lig maçı oynadı.

Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı lig maçlarında 20 gol atan Emre Akbaba, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma giyemedi ve ligde 4 kez topu filelerle buluşturdu.

- Mariano 99 maçta 2 kez ağları havalandırdı

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu öncesinde Sevilla'dan kadrosuna dahil ettiği Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altında 99 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Sözleşmesi sezon sonununda tamamlanacak Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile 78 Süper Lig, dokuzar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Mariano Filho, sarı-kırmızılı forma altındaki 2 golünü de ilk sezonunda Süper Lig maçlarında attı.

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