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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 10:51
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 10:51

Mariano Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri oldu

Mariano Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri oldu

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Ligde çıktığı ilk 14 maçta skora katkı veremeyen Mariano, son dönemdeki performansıyla Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri oldu. Gençlerbirliği maçında bir gol pası veren Brezilyalı, son 6 maçtaki 5. asistini yaptı.

Sezonun ilk yarısında beklentilerin bir hayli altında performans gösteren Galatasaray’da, sağ bek Mariano da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hatta bir dönem Brezilyalı savunmacının adı, devre arası transfer döneminde gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcu, takımda kaldı. Teknik direktör Fatih Terim de son dönemde Mariano’ya epey şans verdi. Tecrübeli oyuncu, beklentileri boşa çıkartmadı.

Bambaşka oynuyor!

Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı ilk 14 maçta ne gol ne de asist yapabildi. Ancak son 6 maçta bambaşka bir havaya büründü. Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında bir asist yapan, Fenerbahçe maçını boş geçen 33 yaşındaki sağ bek, Gençlerbirliği karşısında kaldığı yerden devam etti. 33. dakikada Falcao’nun attığı golde topu içeri çeviren Mariano, son 6 maçtaki 5. asistini yapmayı başardı.

(Fanatik)

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