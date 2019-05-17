Mariano: Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum

Galatasaray yönetimi bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen 32 yaşındaki Mariano'yu iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkaracak.

Martin Linnes'in sözleşmesini uzatan Cimbom, iki hafta sonra serbest kalacak Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas ile ilgileniyor.

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano ayrılmak istemiyor. Mariano, İspanya'dan kendisine gelen 3 teklifi reddetti.

"Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum" diyen Brezilyalı futbolcu, menajeri Robalinho'yu yönetimle görüşmesi için yanına çağırdı.

(Sabah)