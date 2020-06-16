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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 16:27
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Marcus Rashford'un kampanyası hükümete geri adım attırdı

Marcus Rashford'un kampanyası hükümete geri adım attırdı

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford'un çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının okulların tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı.

22 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusunun milletvekillerine yazdığı mektupla başlattığı kampanyası sonrasında geri adım atan hükümet, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasını yaz tatili boyunca devam ettirme kararı aldı. Hükümet daha önce 6 haftalık yaz tatili süresince bu yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapalı olsa da sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyordu.

Hükümetin kararını sosyal medya hesabından değerlendiren Rashford, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimize bakın, bu 2020'nin İngiltere'si." ifadelerini kullandı.

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