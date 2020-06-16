Marcus Rashford'un kampanyası hükümete geri adım attırdı

22 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusunun milletvekillerine yazdığı mektupla başlattığı kampanyası sonrasında geri adım atan hükümet, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasını yaz tatili boyunca devam ettirme kararı aldı. Hükümet daha önce 6 haftalık yaz tatili süresince bu yardımın durdurulacağını açıklamıştı.
İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapalı olsa da sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyordu.
Hükümetin kararını sosyal medya hesabından değerlendiren Rashford, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimize bakın, bu 2020'nin İngiltere'si." ifadelerini kullandı.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.