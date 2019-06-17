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Marcus Berg, Fenerbahçe'ye önerildi

Marcus Berg, Fenerbahçe'ye önerildi

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile lige giriş yaparak sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe'ye İsveçli golcü önerildi.

Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Marcus Berg'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bu konuda karar vereceği öğrenildi.

Sportif Direktör Comolli'nin ekibinin de Marcus Berg hakkında detaylı bir rapor hazırladığı belirlendi. 32 yaşındaki golcünün de Avrupa'da bir takımda oynamak istediği belirlendi.

32 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Al Ain formasıyla 29 maçta 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. Marcus Berg'in sözleşmesi bu ay sona erdi.

(Takvim)

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