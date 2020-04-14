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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 10:48
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  • 14 Nisan 2020 Salı 10:48

Marco Paixao: Türkiye koronavirüs sürecini iyi yönetiyor

Marco Paixao: Türkiye koronavirüs sürecini iyi yönetiyor

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın gol kralı apoletli Portekizli yıldızı Marco Paixao, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirdiği mücadelede başarılı olduğunu vurguladı.

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Marco Paixao, "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu" diye konuştu.

"KARİYERİMİ ALTAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Golcü oyuncu, kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini dile getirirken, "Yaşanan bu durum herkesi etkiledi. Biz futbolcular için de zor oluyor. Normalde çok erken kalkardım ama şimdi gece geç saatlerde yatınca geç kalkıyoruz. Çoğu zaman evde olduğumuz için vakit geçmiyor. Ancak işi olmayanların evlerinde kalması gerekiyor. Bir şekilde bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Sezonun mutlaka tamamlanması gerekiyor. Maçlar büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak gibi görünüyor. Kalan 6 maçın hepsini kazanıp inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Gol krallığı yarışında bu yıl da zirvede olmak güzel ama önemli olan Altay'ın başarısı. Kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum" dedi.

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