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  3. Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye yarım sezon için 800 bin Euro maaş verecek

Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye yarım sezon için 800 bin Euro maaş verecek

Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye yarım sezon için 800 bin Euro maaş verecek

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Onyekuru ve Saracchi’yi kadrosuna katan Galatasaray’ın Uruguaylı sol beke vereceği maaş ortaya çıktı.

1.5 yıllığına kiralanan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Saracchi, yarım sezon için 800 bin Euro alacak. Bugün İstanbul'a gelecek olan Saracchi, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun transferi için Leipzig kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Böylece Finansal Fair Play'de eksiye düşmeden, önemli bir takviye gerçekleşmiş olacak.

2018'de River Plate'ten 12 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki Saracchi, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi. Saracchi, bu sezon 7 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.


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