Marcelo Saracchi: Galatasaray'a gelmeyi çok istedim

Sarı-kırmızılı takımın Almanya ekibi Leipzig'den 1,5 sezon için kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
TFF 1. Lig temsilcisileri Altay ve Adana Demirspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen Saracchi, "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Çok mutluyum. Adaptasyon sürecini bir an önce atlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu vurgulayan Marcelo Saracchi, "Geldiğim günden bu yana herkes bana çok yardımcı oluyor. Takımda bir aile ortamı var. İyi çalışıyoruz. Galatasaray'ı iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşı Fernando Muslera ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski takım arkadaşı Armindo Bruma ile teklif aldıktan sonra görüştüğünü aktaran Saracchi, şunları kaydetti:
"Muslera ile teklif aldıktan sonra konuştum. Beni aradı. Bruma da beraber oynadığım ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Galatasaray'a gelmeden önce konuştuk. Galatasaray, İstanbul ve Türk insanı ile ilgili çok iyi bilgiler verdi. Türk insanının Güney Amerikalılar gibi sıcak kanlı olduğunu söyledi. Bu da gelmemde önemli bir etken oldu."
Marcelo Saracchi, Süper Lig hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediğini sözlerine ekledi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden harcama limiti açıklaması yaptı
Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.
Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.