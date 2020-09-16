Marcel Tisserand'dan iddialı sözler: Fenerbahçe beni alarak iyi bir iş yaptı

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Marcel Tisserand, transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. İddialı ifadeleriyle dikkat çeken başarılı savunmacı, “Bana göre Fenerbahçe beni alarak iyi bir iş yaptı” dedi.

Tisserand’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



“Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir görüşüyorduk. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum.

İkili mücadeleleri çok severim. Topla çıkmayı seven bir oyuncuyum.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alınca reddetmesi zor oluyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri Fenerbahçe.

Bir sakatlığım yok.

Sağ stoper de sol stoper de oynayabilirim. İki ayağımı da kullanabiliyorum.

Çabuk adapte olacağımı sanıyorum ama biraz zaman gerekecek. Fransa liginde oynadım, orası da fiziksel güce dayalı bir lig.

Çok büyük forvetlere karşı oynadım. Bu seviyede karşılaşmalar beni mutlu ediyor.

Luyindama şu anda benim rakibim. Milli takımda güzel bir dostluğumuz var.

Şampiyonluk hedefimiz var. Bu hedefler için çabalayacağımı takım arkadaşlarıma ilettim.

Bana göre Fenerbahçe beni alarak iyi bir iş yaptı.

Türkiye ligini ve derbileri takip ediyordum. Galatasaray derbisi öncesi pazartesi günü önemli bir maçımız olacak.

Nabil Dirar’ı tanıyordum buraya gelmeden önce. Tabii ki televizyondan gördüğümüz tanıdık isimler de var.

Bir an önce lige adapte olmak istiyorum. Fizik olarak mücadele anlamında kendi karakterimi ortaya koymak istiyorum. Daha sert olacağım. Sezilerimi ve becerilerimi sahada sergilemek istiyorum.