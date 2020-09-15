Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.
Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand! ���� pic.twitter.com/zshbx3c1JG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2020
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TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Boluspor bu sene beklentileri karşılayacak" dedi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı. Tecrübeli forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.
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