Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

12 yıldır play-off oynayan Boluspor'da hedefler büyük

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Boluspor bu sene beklentileri karşılayacak" dedi.