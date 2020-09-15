  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 19:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Paylaş

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'i transfer ettiğini resmen açıkladı

 Fenerbahçe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de
Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Marcel Tisserand resmen Fenerbahçe'de

Vedat Muriqi, 17,5 milyon euroya Lazio'da
Vedat Muriqi, 17,5 milyon euroya Lazio'da

Vedat Muriqi, 17,5 milyon euroya Lazio'da

Trabzonspor, Sörloth'un yerini çabuk doldurdu! İşte yeni forvet...
Trabzonspor, Sörloth'un yerini çabuk doldurdu! İşte yeni forvet...

Trabzonspor, Sörloth'un yerini çabuk doldurdu! İşte yeni forvet...

Trabzonspor'a 3 transfer birden

SPOR GÜNDEMİ

Arsenal, Aubameyang'la 2023'e kadar uzattı
Arsenal, Aubameyang'la 2023'e kadar uzattı

Arsenal, Aubameyang'la 2023'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

12 yıldır play-off oynayan Boluspor'da hedefler büyük
12 yıldır play-off oynayan Boluspor'da hedefler büyük

12 yıldır play-off oynayan Boluspor'da hedefler büyük

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu takım iyi olacak. Bunu ben görürüm görmem ama bu takım iyi takım olacak. Boluspor bu sene beklentileri karşılayacak" dedi.

‘Yaşattığınız benzersiz duygular için çok teşekkür ederim‘
‘Yaşattığınız benzersiz duygular için çok teşekkür ederim‘

‘Yaşattığınız benzersiz duygular için çok teşekkür ederim‘

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Mario Mandzukic Fenerbahçe'de
Mario Mandzukic Fenerbahçe'de

Mario Mandzukic Fenerbahçe'de

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı. Tecrübeli forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.

Trabzonspor'da sakatlık kabusu! İki yıldız birden
Trabzonspor'da sakatlık kabusu! İki yıldız birden

Trabzonspor'da sakatlık kabusu! İki yıldız birden

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Ekuban'ın MR'ı çekildi. Oyuncudan kötü haber geldi...

Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden
Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden

Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden

Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia'dan Gregore için temaslar başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.