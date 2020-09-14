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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:04
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Marcel Tisserand İstanbul'da

Marcel Tisserand İstanbul'da

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AA, DHA

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yarın yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Öte yandan Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta görev alıp 1 gol, 2 de asist kaydetti.

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Marcel Tisserand İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.

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