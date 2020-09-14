Marcel Tisserand İstanbul'da

Beşiktaş, 2-3 takviye daha yapacak

eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.