Marcel Tisserand İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yarın yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
Öte yandan Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta görev alıp 1 gol, 2 de asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.
eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.