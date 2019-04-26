Marcao'nun sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi

Mücadelenin 30. dakikasında sağ baldırından sakatlık geçiren Marcao oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu kenara alınırken Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

Marcao'nun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncunun sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini bildirdi.