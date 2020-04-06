Marcao'dan 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusuna Belhanda yanıtı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla tam not almıştı. Saha içindeki performansıyla alkış toplayan Marcao, sosyal medyada aktifliği sebebiyle ise zaman zaman eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.
Karantina sürecinde Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu sorulara cevap veren Marcao'un Belhanda yanıtı ise dikkat çekti. Bir takipçinin Cristiano Ronaldo mu? Lionel Messi mi? sorusuna Brezilyalı savunmacı, Younes Belhanda cevabını verdi.
Marcao'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi çekti ve Galatasaray taraftarları tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
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Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.