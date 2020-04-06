Marcao'dan 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusuna Belhanda yanıtı

Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”

Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.