Marcao: Fatih Terim'in sayesinde Galatasaray'dayım

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılı takımın 22. şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞU BİR HAFTA, BELKİ DE HAYATIMDA..."

Eski takımı Chaves'in küme düşmesine de değinen 22 yaşındaki sambacı şöyle konuştu: "Hem mutluluk, hem hüzün var. Sonuçta Chaves benim için çok önemli bir kulüp. O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Diğer taraftan da G.Saray'a geldim. Böyle büyük bir camiada şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Şu bir hafta belki hayatımda geçirdiğim en değerli bir hafta oldu. Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından hem de iki kupadan dolayı hayatımdaki en değerli hafta...."

"G.SARAY'IN TEKLİFİNE İNANAMADIM"

"Galatasaray'dan teklif aldığımda inanmadım. Chaves'ten G.Saray gibi büyük bir kulübe gitmek çok büyük bir adımdı. Bu yüzden çok inandırıcı gelmedi. Biraz zaman geçtikten sonra inandırıcı olmaya başladı, 1 ay sonra inanmaya başladım. Luyindama ile geldiğimizden beri iyi bir uyumumuz olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar yeni iki stoper olarak iyi bir performans ve uyum gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon da burada şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum."

"TERİM SAYESİNDE BURADAYIM"

Fatih Terim ile ilgili de görüşlerini dile getiren Marcao, "Onun sayesinde burada olduğumu biliyorum. Bir kez daha ona teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden ilk günden beri bu güveni bana verdi." dedi.

"F.BAHÇE MAÇINDA OTURAMADIM"

Fenerbahçe derbisinde cezalı olduğu için oynayamamasıyla ilgili de konuşan Marcao, "O maçta gerçekten çok oynamak istiyordum. Kendimi hazır hissediyordum. Ama ne yazık ki evde seyrettim maçı. Hiç oturmadan, ayakta, bir oraya bir buraya giderek karışık duygularla seyrettim. Sahada olsaydım performansımın yüzde 100'ünü verirdim." ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)