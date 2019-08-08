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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:52

Marcao, Akhisarspor maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i çıldırttı

Marcao, Akhisarspor maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i çıldırttı

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Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam takım olarak vasat bir futbol ortaya koymasına rağmen Akhisarspor’u 1-0’la geçip müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray’da bazı futbolcuların lakayt oyunları Fatih Terim’i sinirlendirdi.

MARCAO HAZIRLIK MAÇLARINDA DA AYNI HATALARI YAPMIŞTI

Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, özellikle defans hattında oynayan Luyindama ve Marcao’ya dikkat çekerken, başarılı teknik adamın iki öğrencisini alınan kupaya rağmen uyardığı belirtildi. Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Luyindama – Marcao tandemi zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergilerken, Brezilyalı stoperin 88.dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkarmasına yetti.

TAÇ ATILIYOR MARCAO TRİBÜNLERE BAKIYOR

Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson’a topu kaybederek takım arkadaşlarını zor sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözükürken, alınan kupa sonrası Fatih Terim’in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.

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