Marcao, Akhisarspor maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i çıldırttı

TM Dijital Haber Merkezi
Dün akşam takım olarak vasat bir futbol ortaya koymasına rağmen Akhisarspor’u 1-0’la geçip müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray’da bazı futbolcuların lakayt oyunları Fatih Terim’i sinirlendirdi.
MARCAO HAZIRLIK MAÇLARINDA DA AYNI HATALARI YAPMIŞTI
Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, özellikle defans hattında oynayan Luyindama ve Marcao’ya dikkat çekerken, başarılı teknik adamın iki öğrencisini alınan kupaya rağmen uyardığı belirtildi. Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Luyindama – Marcao tandemi zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergilerken, Brezilyalı stoperin 88.dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkarmasına yetti.
TAÇ ATILIYOR MARCAO TRİBÜNLERE BAKIYOR
Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson’a topu kaybederek takım arkadaşlarını zor sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözükürken, alınan kupa sonrası Fatih Terim’in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi.
Fernando Reges’in satılmasının ardından 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelseali Bakayoko’nun ardından Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny’yi gündemine aldı.
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, “Mehsah için Galatasaray ve Fenerbahçe’yle görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.