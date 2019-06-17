Marcao ayrılmıyor!

AKŞAM

23 yaşındaki Brezilyalı stoper de Galatasaray’da son derece mutlu. Marcao, “Ben ve ailem burada mutluyuz. Kulüp istemediği sürece ayrılmayacağım” dedi.

MUSLERA NACIONAL’A

COPA America için Uruguay Milli Takımı’nda bulunan Muslera, dün 33 yaşına girdi. Tecrübeli fi le bekçisi için hem Galatasaray hem de takım arkadaşları doğum günü mesajları attı. Bu arada Direct TV’ye konuşan Muslera, “Bir gün Nacional’a dönmeyi elbette düşünüyorum. Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim” diye konuştu.

AYTAÇ SÜRPRİZİ

GALATASARAY, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek Bursaspor’lu Aytaç Kara’yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezondan alacağı bulunan Aytaç Kara’nın buna karşılık bonservisini alacağı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ise genç futbolcuya, “Bonservisini al, görüşelim” dedi.

JiMMY’NiN ELİ KULAĞINDA

TOULOUSE ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, Türkiye’ye geldi. Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz’ın transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Sarı-Kırmızılı takıma imza atması bekleniyor. Toulouse formasıyla geçen sezon ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.