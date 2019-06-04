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04 Haziran 2019 Salı 18:52 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 18:52

Manuel Fernandes, Parma'ya transfer oluyor

Manuel Fernandes, Parma'ya transfer oluyor

Parma'nın, Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif sunduğu iddia edildi.

Parma'nın Lokomotiv Moskova ile olan kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Manuel Fernandes ile ilgilendiği öne sürüldü.

Sky Italia'da yer alan haberde; Parma'nın 33 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ve önümüzdeki sezon tecrübesinden, kalitesinden ve orta sahadaki oyun görüşünden faydalanmayı istediği belirtildi. Parma'nın teklifine karşın Manuel Fernandes cephesinden olumlu veya olumsuz bir cevap gelmediği bilgisi verildi.

Haberin detayında, Manuel Fernandes'in Ocak 2010'da da İtalya'ya gelme ihtimali olduğu, Inter ile görüştüğü ancak sağlık kontrollerinden geçemediği için bu transferin iptal olduğu hatırlatıldı.

2011'den 2014'e kadar Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes, geçen sezonu 29 maçta 4 gol ve 7 asistle geçirmişti.

(Sporx)

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