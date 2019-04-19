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Manuel Fernandes dünyaları istedi

Manuel Fernandes dünyaları istedi

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Lokomotiv Moskova'da forma giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Badou Ndiaye'nin gelecek sezon Stoke City'ye dönecek olması, Selçuk İnan'ın ise sözleşmesinin sona erecek olması nedeni ile Galatasaray'ın transferde adı Manuel Fernandes ile anılıyordu. Rus basını, Portekizli yıldız oyuncu için yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

4 MİLYON EURO İSTEDİ

Sportbox sitesinin haberine göre, Lokomotiv Moskova, sözleşmesinin son aylarına giren Manuel Fernandes'e yıllık 4 yıllık milyon Euro ödemeyi reddetti. Portekizli futbolcu ile Mayıs ayında yeniden masaya oturulacak.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş takımının formasını giydi. Manuel Fernandes geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde sezonun oyuncusu seçilmişti. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

(Futbol Arena)

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