ManU'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber: 'Siz yeter ki anlaşın'

Sarı-Lacivertliler, sol bek ve stoper transferini tek bir isimle çözmek için Marcos Rojo’nun peşine düşmüştü. Arjantinli futbolcu ile ilk temas kuruldu, pazarlıklar başladı. 29 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon Euro isterken, Fenerbahçe masaya 3 milyon Euro ile oturdu. Rojo’nun, Manchester United ile sözleşmesi 2021’de bitecek. Ancak İngiliz ekibi tarafından sorun çıkması beklenmiyor. Kırmızı Şeytanlar, Rojo ve Matic’e, “Kendinize takım bulun, her türlü kolaylığı sağlayacağız” mesajını verdi. Manchester United Yönetimi, Sarı-Lacivertliler’e de benzer bir mesaj yollayarak, oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde bu transferin rahatlıkla gerçekleşeceğini iletti.

Kiralama formülü

Fenerbahçe cephesi, Rojo’nun 4 milyon Euro’da diretmesi halinde kiralık formülünü devreye sokacak. Başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar yıllık maaşının yarısına kadroya katılacak. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklenecek. Manchester United’ın bu formüle de sıcak bakması bekleniyor. Bu nedenle yönetimin önceliği Marcos Rojo’yu ikna etmek. Başarılı futbolcu için Fiorentina’nın da adı geçse de İtalyan ekibinin henüz ciddi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, başka talipler çıkmadan işi bitirmeye çalışıyor.

(Fanatik)