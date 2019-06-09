'Manşetleri Mbappe değil Cengiz Ünder süsleyecek'

Ahmet Çakar’dan bomba yorum: Türkiye’den başka hiçbir takım…

Mustafa Sapmaz (Akşam)

Zeki, Kaan, Merih, Dorukhan... belki şöyle demeliyim, tüm takımı saymadan. Cengiz ve Burak dışında uluslararası boyutta futbolcu oldukları test edilmemiş oyunculardan kurulu bir on birdik. Ancak dün oynadıkları maç onların uluslararası oyuncu olma eşiğini atlayacaklarının ipuçlarını verdiler. Bunun için önemli kriter taktik disipline sadık kalmaktır. Hocanın çizdiği oyunu sahada uygulamaktır. Neredeyse kusursuza yakın. Şenol Güneş’in en önemli özelliği elindeki oyuncuların özelliklerini ortaya çıkarmasıdır. Dün rakibi etkisiz hale getirecek hamleleri yaparken; Cengiz’in, Burak’ın, Dorukhan’ın, Merih’in, İrfan’ın özelliklerini ortaya çıkartacak taktiği planladı.

Serdar Ali Çelikler (Habertürk)

Çok daha sansasyonel bir skor da alabileceğimiz bu maçtaki mükemmel planlama için Şenol Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Kaan - Merih - Hasan Ali - Mahmut ve Burak muhteşem oynadılar. Cengiz maçın kader adamıydı. Dorukhan bu maçtan sonra büyük ihtimalle Avrupa transferini gerçekleştirdi bence. Kenan çok iyi savaştı.. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. 3 gün sonraki İzlanda maçında da artık favoriyiz.

Ahmet Çakar (Sabah)

Dünyada hiçbir takım dün gece Fransa'ya yaptığımızı yapamaz. En önemli gösterge pozisyon vermememizdi. En önemli gösterge takım savunmasını kusursuza yakın yapmamız... Attığımız ilk gol çalışılmış bir duran toptan geldi. Merih kafayla indirdi, Kaan Ayhan da yine kafayla tamamladı. Kolay değil, o kafaları Barcelona'lı, Real Madrid'li stoperler arasından vurdular. İkinci gol Burak'a yazar. Bastı topu, kaptı, Fransa defansı kaptırdığı bu top nedeniyle eksik yakalandı, topa en son Cengiz de çaprazdan güzel vurdu ve ikinci golü yakaladık. İkinci yarı Fransa topla oynadı, sadece o kadar...

Ali Sami Alkış (Star)

Fransa gibi bir takımı; ilk yarı boyunca etkili şut atmadan, pozisyon üretmeden, herhangi bir tehlike yaratamadan durdurmanın anlamı/değeri/özelliği çok büyük. Bunlar rastlantıyla olmaz. Emek, beceri ve akıl da gerektirir. Bravo gençler.

Levent Tüzemen (Sabah)

Herkes Mbappe'yi izlemeye gelmişti. Ama sadece Türkiye değil Fransa'da da manşetleri Cengiz Ünder süsleyecek. Çünkü Cengiz oynadığı mükemmel oyunla attığı ve attırdığı gollerle Avrupa'da transfer piyasasının gözdesi olacaktır. Şenol Güneş ve Milli Takım oyuncularına Türkiye'ye böyle bir zafer yaşatıkları için teşekkür ediyorum.

Gürcan Bilgiç (Sabah)

Geçmişimizde böyle galibiyetler var. Ama böylesine bilerek, planlayarak, rakibi sıfırlayarak, üçüncü bölge baskısı için her fırsatı kovalayarak, golü kendi alın terimizle yaparak olanı ben hatırlamıyorum. Şenol Güneş ve bizim çocuklar bu yüzden başka yerdeler. Tesadüfün uzağında kalan müthiş bir zafer kazandılar. Hepsine helal olsun.