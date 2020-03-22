Mancini zor günler yaşıyor

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, koronavirüs sebebiyle çocukluk arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.
İtalya'da koronavirüs salgınının hızla yayılması ve günden güne ölü sayısının artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini şu açıklamaları yaptı:
"İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü burada kendimi güvende hissediyorum ve kahramanca bir iş yapan doktorlarımıza güven duyuyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istiyorum. Bunu basit bir vatandaş olarak söylüyorum. İtalya'yı temsil eden kurumsal bir kimlikle değil. Teknik Direktör olarak değil. sıradan bir vatandaş olarak. Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber futbol oynardık.
"ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"
Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyunu görünce insan çok kötü oluyor. Kimse bu cehenneme hazır değildi. Çok fazla yoğun bakım yatakları olmadığı için insanların öldüğünü düşünmek çok saçma geliyor."
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2013-2014 futbol sezoununda Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ülkesinde koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade edip acı haberi paylaştı.
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