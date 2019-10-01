Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6827
  • 6,1946
  • 267.552
  • 104735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Manchester United'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı

Manchester United'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı

Manchester United'dan son 30 yılın en kötü başlangıcı

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United, son 30 yılın en kötü başlangıcına imza atarken; iki takım da şampiyonluk favorisi olamayacaklarını gösterdiler.

Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı; son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Kötü bir ilk yarının son dakikasında Scott McTominay, Manchester United'ı Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi. Arsenal, 58. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'ın klas vuruşuyla ağları havalandırdı. Hakem ilk olarak Gabonlu oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu gösterdi; ancak VAR incelemesi sonrası Aubameyang'ın Harry Maguire ile aynı sırada olduğu tespit edildi.

Maçın sonlarına doğru Maguire ve Marcus Rashford'un serbest vuruşlarında kaleci Bernd Leno gol izni vermezken; karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Arsenal puanını 12'ye çıkardı ve averajla West Ham United'ın önünde 4. sıraya yükseldi. 7. hafta sonunda puanını 9 yapan Manchester United ise son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Sezonu 13. sırada tamamladıkları 1989-90 sezonundan bu yana; ilk kez 7 hafta sonunda çift haneli puan yakalayamadılar.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Filiz Küçükköse'nin panik anları
Demet Şener'den nispet gibi paylaşım!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
<p>Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi

Trafik Kazası Geçirdiler, Gülüp Fotoğraf Çektiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlana koydu hayatı değişti... Şimdi kendi üretip satıyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...