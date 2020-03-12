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  • 12 Mart 2020 Perşembe 23:10
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 23:10

Manchester United turu ilk maçtan kaptı

Manchester United turu ilk maçtan kaptı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, Avusturya deplasmanında LASK Linz'i 5-0 mağlup ederek çeyrek final maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle seyircisi oynanan maçta Kırmızı Şeytanlara avantaj sağlayan golleri 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 83. dakikada Juan Mata, 90. dakikada Mason Greenwood ile 90+3'te Andreas Pereira kaydetti.

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