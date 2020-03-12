Manchester United turu ilk maçtan kaptı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle seyircisi oynanan maçta Kırmızı Şeytanlara avantaj sağlayan golleri 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 83. dakikada Juan Mata, 90. dakikada Mason Greenwood ile 90+3'te Andreas Pereira kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarkalı Kopenhag'ı konuk ediyor.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başakşehir'in FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, Avusturya deplasmanında LASK Linz'i 5-0 mağlup ederek çeyrek final maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile karşılaştığı maçta Fransız golcü Enzo Crivelli sakatlık geçirdi.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.