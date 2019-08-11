Manchester United, sezonun ilk maçında Chelsea'yi 4-0 ile geçti

Premier Lig'in ilk haftası, Manchester United ile Chelsea arasındaki maçla bitti.
Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.
James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.
Manchester United, İngiltere Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 4-0 yendi.
Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu.