Manchester United rahat galibiyetle FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup mücadelesinde Derby County ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Pride Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Luke Shaw açarken 41. dakikada Ighalo'nun golü ilk yarının 2-0 Manchester United'ın üstünlüğü ile bitmesini sağladı.
Dakikalar 70'i gösterdiğişnde Ighalo bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.
FA Cup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen Norwich City oldu.
FA Cup'ta Çeyrek Final'in diğer eşleşmeleri ise şöyle:
Sheffield United - Arsenal
Newcastle United - Manchester City
Leicester City - Chelsea
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