Manchester United izleme heyeti 2 Türk yıldız için geldi

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Dün saat 17:00’de Allianz Stadı’nda Cagliari’yi 4-0 yenen Juventus, İnter’le amansız bir şampiyonluk yarışına girerken Manchester United izleme heyetinin bu maçı yakından takip ettiği öğrenildi.
MERİH DÜN PARMAK ISIRTTI
Bonucci ile birlikte çok iyi bir ikili olan, dün oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Merih Demiral’ın Manchester United scoutlarından tam not aldığı belirtilirken, İngilizlerin Emre Can’ı da göz hapsine aldıkları bildirildi. Premier Lig’de en azından Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen ‘Kırmızıların’ Merih ve Emre için önümüzdeki günlerde Juventus’un kapısını çalacağı anlaşılırken, genç teknik direktör Ole Gunnar Solskajer’in de her iki yıldızı çok istediği ifade edildi.
EMRE CAN VE MERİH DEMİRAL MANU'YA GÜÇ KATACAK
Orta sahada Mc Tominay, Pogba, Matic, Fred gibi silahları olmasına rağmen henüz bir istikrar yakalayamayan Norveçli çalıştırıcının Emre Can’la bu sorununu çözmeyi planladığı bildirilirken, Merih Demiral’ın gelmesi halinde Lindelöf – Maguire ikilisinin forma giymekte bir hayli zorlanacağı belirtildi.
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