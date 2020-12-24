Manchester United Everton'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.

Dilmen: 'Gustavo kırmızı kart görmeliydi'

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.