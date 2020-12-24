Manchester United Everton'ı eleyerek yarı finale yükseldi

İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Manchester United güldü. Kırmızı Şeytanlar, Lig Kupası çeyrek finalende Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, galibiyete son dakikalarda ulaştı. 88'de Edinson Cavani, takımını 1-0 öne geçirirken; 90+6'da Martial maçın skorunu ilan etti.
Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 89'da Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.
İNGİLTERE LİG KUPASI EŞLEŞMELERİ
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester City ile Manchester United, Tottenham ile Brentford eşleşti.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.
Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.