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Manchester United, De Gea'nın yerine Oblak'ı düşünüyor

Manchester United, De Gea'nın yerine Oblak'ı düşünüyor

Manchester United'ın David de Gea'nın yerine Jan Oblak'ı kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Atletico Madrid'in Slovenyalı kalecisi Jan Oblak, İngiliz devi Manchester United'ın transfer listesine girdi.

David de Gea'nın son dönemde düşen performansı nedeniyle alternatif isimlere yönelen Manchester United, İspanyol eldivenin yerini Atletico Madrid'den Jan Oblak ile doldurmayı amaçlıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, Jan Oblak'ın 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 26 yaşındaki başarılı eldiveni renklerine bağlamayı düşünüyor.

Manchester United, takımdaki sekizinci sezonunu geçiren mevcut kalecisi David de Gea'yı da Atletico Madrid'den renklerine bağlamıştı.

Öte yandan beş sezondur Atletico Madrid'in kalesini koruyan Jan Oblak'ın İspanyol ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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