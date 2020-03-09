Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İtalyan temsilcileri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.