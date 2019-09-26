Manchester United, Arsenal ve Tottenham, Massimiliano Allegri'nin peşinde

Kariyerinde daha önce İtalyan devleri Milan ve Juventus’u çalıştıran, İtalya’da 5 yıl art arda şampiyon olduğu gibi, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Copa İtalya ve İtalya Süper Kupasını kaldıran başarılı teknik adam Massimiliano Allegri, İngiliz devleri arasında adeta savaş başlattı.

SOLSKJAER’İN SUYU ISINDI

53 yaşındaki çalıştırıcı için devreye giren Manchester United, Ole Gunnar Solskajer’in görevine son verip Allegri ile el sıkışmak isterken, Tottenham ve Arsenal’in de İtalyan çalıştırıcı için sırada olduğu bildirildi. Pochettino’yu Real Madrid’e kaptırmak üzere olan Tottenham’ın Allegri’yle görüştüğü iddia edilirken, astronomik transferler karşısında Unai Emery’den beklenen verimi alamayan Arsenal’in de nabız yokladığı belirtildi. Daha önce Conte ve Sarri’nin Premier Lig’de çalıştığını göz önünde bulunduran Max Allegri’nin ManU’ya daha sıcak baktığı ifade edilirken ‘kupa canavarı’nın çok yakın bir süre içerisinde nihai kararını vereceği vurgulandı.

MOURINHO’NUN YÜZÜNE BAKAN YOK

Şu anda boşta olan Jose Mourinho’dan ziyade Allegri’nin dev kulüpler tarafından takip edilmesi ve istenmesi futbolseverlerin dikkatini çekerken, İtalyan antrenörün İngiltere’yi seçmesi halinde göstereceği performans da şimdiden merak konusu oldu.

(Diriliş Postası)